SGC

KAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке.

Название криптовалютыSGC

МестоNo.1763

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.20%

Оборотное предложение2,048,250,000

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.2048%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.007676324559124294,2025-06-13

Наименьшая цена0.000856032347872946,2025-06-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеKAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке.

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