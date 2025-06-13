SGC

KAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке.

Название криптовалютыSGC

МестоNo.1763

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.20%

Оборотное предложение2,048,250,000

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.2048%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.007676324559124294,2025-06-13

Наименьшая цена0.000856032347872946,2025-06-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеKAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
SGC/USDT
SGC
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SGC)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SGC/USDT
SGC
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SGC)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...