Какова текущая рыночная цена BLOCKLORDS?

BLOCKLORDS оценивается в ₽1.35097673223713088000, за последние 24 часа он изменился на -3.23%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у LRDS?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии LRDS сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен BLOCKLORDS на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов LRDS?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 54363460.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов BLOCKLORDS?

BLOCKLORDS за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как LRDS показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Strategy Games,Delphi Ventures Portfolio?

По сравнению с другими активами в сегменте Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Strategy Games,Delphi Ventures Portfolio, динамика LRDS зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.