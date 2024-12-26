Цена Arcas (ARCAS)
Текущая цена Arcas (ARCAS) сегодня составляет 0.079127 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.91M USD. Цена ARCAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Arcas:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.18K USD
- Изменение цены Arcas в течение дня составляет -0.73%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены Arcas на USD составило $ -0.00058595748805332.
За последние 30 дней изменение цены Arcas на USD составило $ +0.0148234306.
За последние 60 дней изменение цены Arcas на USD составило $ +0.0377011431.
За последние 90 дней изменение цены Arcas на USD составило $ +0.01575369121942208.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00058595748805332
|-0.73%
|30 дней
|$ +0.0148234306
|+18.73%
|60 дней
|$ +0.0377011431
|+47.65%
|90 дней
|$ +0.01575369121942208
|+24.86%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Arcas: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.10%
-0.73%
-8.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 ARCAS к AUD
A$0.1266032
|1 ARCAS к GBP
￡0.06251033
|1 ARCAS к EUR
€0.07517065
|1 ARCAS к USD
$0.079127
|1 ARCAS к MYR
RM0.35448896
|1 ARCAS к TRY
₺2.78447913
|1 ARCAS к JPY
¥12.45300726
|1 ARCAS к RUB
₽7.88658809
|1 ARCAS к INR
₹6.75428072
|1 ARCAS к IDR
Rp1,276.24175681
|1 ARCAS к PHP
₱4.64158982
|1 ARCAS к EGP
￡E.4.0275643
|1 ARCAS к BRL
R$0.50403899
|1 ARCAS к CAD
C$0.11315161
|1 ARCAS к BDT
৳9.4398511
|1 ARCAS к NGN
₦122.29789993
|1 ARCAS к UAH
₴3.31225622
|1 ARCAS к VES
Bs4.035477
|1 ARCAS к PKR
Rs21.99176711
|1 ARCAS к KZT
₸40.93477091
|1 ARCAS к THB
฿2.69585689
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NT$2.5874529
|1 ARCAS к CHF
Fr0.06963176
|1 ARCAS к HKD
HK$0.61560806
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