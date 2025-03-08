Цена Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)
Текущая цена Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) сегодня составляет 2,264.82 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.73M USD. Цена YAYSTONE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yay StakeStone Ether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.48K USD
- Изменение цены Yay StakeStone Ether в течение дня составляет -0.55%
- Оборотное предложение составляет 1.65K USD
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За сегодня изменение цены Yay StakeStone Ether на USD составило $ -12.668822101668.
За последние 30 дней изменение цены Yay StakeStone Ether на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Yay StakeStone Ether на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yay StakeStone Ether на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -12.668822101668
|-0.55%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Yay StakeStone Ether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.31%
-0.55%
+0.82%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
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