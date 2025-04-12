Цена Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Текущая цена Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) сегодня составляет 84,957 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 73.43M USD. Цена SOLVBTC.JUP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solv Protocol SolvBTC Jupiter:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Solv Protocol SolvBTC Jupiter в течение дня составляет +0.69%
- Оборотное предложение составляет 864.29 USD
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За сегодня изменение цены Solv Protocol SolvBTC Jupiter на USD составило $ +584.44.
За последние 30 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC Jupiter на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC Jupiter на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC Jupiter на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +584.44
|+0.69%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Solv Protocol SolvBTC Jupiter: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.93%
+0.69%
-3.45%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
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|1 SOLVBTC.JUP к EUR
€74,762.16
|1 SOLVBTC.JUP к USD
$84,957
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RM375,509.94
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₺3,233,463.42
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¥12,193,878.21
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₽7,070,121.54
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Rp1,415,949,433.62
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￡E.4,358,294.1
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R$497,848.02
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C$117,240.66
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৳10,324,824.21
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₦135,713,710.08
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Bs6,031,947
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Rs23,823,641.94
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₸43,904,928.03
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฿2,843,510.79
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NT$2,750,058.09
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Fr68,815.17
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HK$658,416.75
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