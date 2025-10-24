Что такое TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: Automated Content Generation

Video Generation

Audio Generation

Post-Twitter

Context-Aware Decision Making

Human-Like Avatar

Источник TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Понимание токеномики TriviAgent by Virtuals (TRIVI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRIVI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Сколько стоит TriviAgent by Virtuals (TRIVI) на сегодня? Актуальная цена TRIVI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRIVI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRIVI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TriviAgent by Virtuals? Рыночная капитализация TRIVI составляет $ 153,55K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRIVI? Циркулирующее предложение TRIVI составляет 507,21M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRIVI? TRIVI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00483987 USD . Какова была минимальная цена TRIVI за все время (ATL)? TRIVI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TRIVI? Объем торгов за последние 24 часа для TRIVI составляет -- USD . Вырастет ли TRIVI в цене в этом году? TRIVI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRIVI для более подробного анализа.

