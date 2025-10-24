Текущая цена TriviAgent by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRIVI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRIVI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TriviAgent by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRIVI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRIVI прямо сейчас на MEXC.

Цена TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Текущая цена 1 TRIVI в USD:

$0,00030273
$0,00030273
+1,70%1D
График цены TriviAgent by Virtuals (TRIVI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:29 (UTC+8)

Информация о ценах TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00483987
$ 0,00483987

$ 0
$ 0

-0,43%

+1,79%

-5,32%

-5,32%

Текущая цена TriviAgent by Virtuals (TRIVI) составляет --. За последние 24 часа TRIVI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRIVI за все время составляет $ 0,00483987, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TRIVI изменился на -0,43% за последний час, на +1,79% за 24 часа и на -5,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 153,55K
$ 153,55K

--
--

$ 302,73K
$ 302,73K

507,21M
507,21M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация TriviAgent by Virtuals составляет $ 153,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRIVI составляет 507,21M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 302,73K.

История цен TriviAgent by Virtuals (TRIVI) в USD

За сегодня изменение цены TriviAgent by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TriviAgent by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TriviAgent by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TriviAgent by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,79%
30 дней$ 0+12,66%
60 дней$ 0-57,53%
90 дней$ 0--

Что такое TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Прогноз цены TriviAgent by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить TriviAgent by Virtuals (TRIVI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TriviAgent by Virtuals (TRIVI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TriviAgent by Virtuals.

Проверьте прогноз цены TriviAgent by Virtuals!

TRIVI на местную валюту

Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Понимание токеномики TriviAgent by Virtuals (TRIVI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRIVI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Сколько стоит TriviAgent by Virtuals (TRIVI) на сегодня?
Актуальная цена TRIVI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRIVI в USD?
Текущая цена TRIVI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TriviAgent by Virtuals?
Рыночная капитализация TRIVI составляет $ 153,55K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRIVI?
Циркулирующее предложение TRIVI составляет 507,21M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRIVI?
TRIVI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00483987 USD.
Какова была минимальная цена TRIVI за все время (ATL)?
TRIVI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TRIVI?
Объем торгов за последние 24 часа для TRIVI составляет -- USD.
Вырастет ли TRIVI в цене в этом году?
TRIVI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRIVI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:29 (UTC+8)

