Какова текущая цена Covalent X Token?

Covalent X Token торгуется по цене ₽0.192271454197025280000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.58%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CXT соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.58% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CXT превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Covalent X Token показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Data Availability,Coinbase Ventures Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Data Availability,Coinbase Ventures Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio CXT демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Covalent X Token?

Рыночная капитализация ₽185989201.2927034240000 ставит CXT на 2051-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.187741972369508480000 до ₽0.197070984404349440000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CXT?

Covalent X Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CXT?

При наличии в обращении 967146350.7608603 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.