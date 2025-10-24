Что такое BVM (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BVM (BVM) Сколько стоит BVM (BVM) на сегодня? Актуальная цена BVM в USD – 0,01465976 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BVM в USD? $ 0,01465976 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BVM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BVM? Рыночная капитализация BVM составляет $ 363,92K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BVM? Циркулирующее предложение BVM составляет 24,82M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BVM? BVM достиг максимальной цены (ATH) в 6,94 USD . Какова была минимальная цена BVM за все время (ATL)? BVM достиг минимальной цены (ATL) в 0,01117383 USD . Каков объем торгов BVM? Объем торгов за последние 24 часа для BVM составляет -- USD . Вырастет ли BVM в цене в этом году? BVM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BVM для более подробного анализа.

