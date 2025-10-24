Что такое Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Прогноз цены Wrapped Aave Avalanche USDT (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Avalanche USDT.

WAAVAUSDT на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Понимание токеномики Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAAVAUSDT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Сколько стоит Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) на сегодня? Актуальная цена WAAVAUSDT в USD – 1,18 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WAAVAUSDT в USD? $ 1,18 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WAAVAUSDT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Avalanche USDT? Рыночная капитализация WAAVAUSDT составляет $ 104,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WAAVAUSDT? Циркулирующее предложение WAAVAUSDT составляет 88,06K USD . Какова была максимальная цена (ATH) WAAVAUSDT? WAAVAUSDT достиг максимальной цены (ATH) в 1,44 USD . Какова была минимальная цена WAAVAUSDT за все время (ATL)? WAAVAUSDT достиг минимальной цены (ATL) в 0,574882 USD . Каков объем торгов WAAVAUSDT? Объем торгов за последние 24 часа для WAAVAUSDT составляет -- USD . Вырастет ли WAAVAUSDT в цене в этом году? WAAVAUSDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAAVAUSDT для более подробного анализа.

