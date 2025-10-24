Текущая цена Wrapped Aave Base EURC сегодня составляет 1,18 USD. Следите за обновлениями цены WABASEURC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WABASEURC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Base EURC сегодня составляет 1,18 USD. Следите за обновлениями цены WABASEURC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WABASEURC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WABASEURC

Информация о цене WABASEURC

Токеномика WABASEURC

Прогноз цен WABASEURC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped Aave Base EURC

Цена Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Не в листинге

Текущая цена 1 WABASEURC в USD:

$1,18
$1,18$1,18
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:12:50 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,18
$ 1,18$ 1,18
Мин 24Ч
$ 1,18
$ 1,18$ 1,18
Макс 24Ч

$ 1,18
$ 1,18$ 1,18

$ 1,18
$ 1,18$ 1,18

$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

+0,01%

+0,06%

-0,42%

-0,42%

Текущая цена Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) составляет $1,18. За последние 24 часа WABASEURC торговался в диапазоне от $ 1,18 до $ 1,18, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WABASEURC за все время составляет $ 1,2, а минимальная – $ 1,16.

Что касается краткосрочной динамики, WABASEURC изменился на +0,01% за последний час, на +0,06% за 24 часа и на -0,42% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

$ 141,53K
$ 141,53K$ 141,53K

--
----

$ 141,53K
$ 141,53K$ 141,53K

119,61K
119,61K 119,61K

119 611,319382
119 611,319382 119 611,319382

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Base EURC составляет $ 141,53K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WABASEURC составляет 119,61K, а общее предложение – 119611.319382. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 141,53K.

История цен Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Base EURC на USD составило $ +0,00075723.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Base EURC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Base EURC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Base EURC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00075723+0,06%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped Aave Base EURC (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Base EURC.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Base EURC!

WABASEURC на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Понимание токеномики Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WABASEURC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Сколько стоит Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) на сегодня?
Актуальная цена WABASEURC в USD – 1,18 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WABASEURC в USD?
Текущая цена WABASEURC в USD составляет $ 1,18. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Base EURC?
Рыночная капитализация WABASEURC составляет $ 141,53K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WABASEURC?
Циркулирующее предложение WABASEURC составляет 119,61K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WABASEURC?
WABASEURC достиг максимальной цены (ATH) в 1,2 USD.
Какова была минимальная цена WABASEURC за все время (ATL)?
WABASEURC достиг минимальной цены (ATL) в 1,16 USD.
Каков объем торгов WABASEURC?
Объем торгов за последние 24 часа для WABASEURC составляет -- USD.
Вырастет ли WABASEURC в цене в этом году?
WABASEURC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WABASEURC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:12:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.