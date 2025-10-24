Текущая цена Wrapped Aave Ethereum Lido GHO сегодня составляет 1,022 USD. Следите за обновлениями цены WAETHLIDOGHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAETHLIDOGHO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Ethereum Lido GHO сегодня составляет 1,022 USD. Следите за обновлениями цены WAETHLIDOGHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAETHLIDOGHO прямо сейчас на MEXC.

Цена Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Текущая цена 1 WAETHLIDOGHO в USD:

$1,022
$1,022
0,00%1D
USD
График цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:13:11 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,021
$ 1,021
Мин 24Ч
$ 1,035
$ 1,035
Макс 24Ч

$ 1,021
$ 1,021

$ 1,035
$ 1,035

$ 1,11
$ 1,11

$ 0,920237
$ 0,920237

+0,00%

+0,06%

+0,11%

+0,11%

Текущая цена Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) составляет $1,022. За последние 24 часа WAETHLIDOGHO торговался в диапазоне от $ 1,021 до $ 1,035, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAETHLIDOGHO за все время составляет $ 1,11, а минимальная – $ 0,920237.

Что касается краткосрочной динамики, WAETHLIDOGHO изменился на +0,00% за последний час, на +0,06% за 24 часа и на +0,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

$ 18,07M
$ 18,07M

--
--

$ 18,07M
$ 18,07M

17,67M
17,67M

17 673 777,23984053
17 673 777,23984053

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Ethereum Lido GHO составляет $ 18,07M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAETHLIDOGHO составляет 17,67M, а общее предложение – 17673777.23984053. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,07M.

История цен Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO на USD составило $ +0,00061426.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO на USD составило $ +0,0041077246.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO на USD составило $ -0,0140121310.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00061426+0,06%
30 дней$ +0,0041077246+0,40%
60 дней$ -0,0140121310-1,37%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Прогноз цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Ethereum Lido GHO.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Ethereum Lido GHO!

WAETHLIDOGHO на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Понимание токеномики Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAETHLIDOGHO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Сколько стоит Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) на сегодня?
Актуальная цена WAETHLIDOGHO в USD – 1,022 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAETHLIDOGHO в USD?
Текущая цена WAETHLIDOGHO в USD составляет $ 1,022. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Ethereum Lido GHO?
Рыночная капитализация WAETHLIDOGHO составляет $ 18,07M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAETHLIDOGHO?
Циркулирующее предложение WAETHLIDOGHO составляет 17,67M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAETHLIDOGHO?
WAETHLIDOGHO достиг максимальной цены (ATH) в 1,11 USD.
Какова была минимальная цена WAETHLIDOGHO за все время (ATL)?
WAETHLIDOGHO достиг минимальной цены (ATL) в 0,920237 USD.
Каков объем торгов WAETHLIDOGHO?
Объем торгов за последние 24 часа для WAETHLIDOGHO составляет -- USD.
Вырастет ли WAETHLIDOGHO в цене в этом году?
WAETHLIDOGHO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAETHLIDOGHO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

