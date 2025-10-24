Текущая цена Wrapped Aave Arbitrum GHO сегодня составляет 1,077 USD. Следите за обновлениями цены WAARBGHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAARBGHO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Arbitrum GHO сегодня составляет 1,077 USD. Следите за обновлениями цены WAARBGHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAARBGHO прямо сейчас на MEXC.

Цена Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAARBGHO в USD:

$1,077
$1,077
+0,60%1D
USD
График цены Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) в реальном времени
Информация о ценах Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,063
$ 1,063
Мин 24Ч
$ 1,09
$ 1,09
Макс 24Ч

$ 1,063
$ 1,063

$ 1,09
$ 1,09

$ 1,097
$ 1,097

$ 0,976544
$ 0,976544

+0,91%

+0,43%

+2,19%

+2,19%

Текущая цена Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) составляет $1,077. За последние 24 часа WAARBGHO торговался в диапазоне от $ 1,063 до $ 1,09, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAARBGHO за все время составляет $ 1,097, а минимальная – $ 0,976544.

Что касается краткосрочной динамики, WAARBGHO изменился на +0,91% за последний час, на +0,43% за 24 часа и на +2,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

$ 5,67M
$ 5,67M

--
--

$ 5,67M
$ 5,67M

5,26M
5,26M

5 263 471,02875994
5 263 471,02875994

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Arbitrum GHO составляет $ 5,67M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAARBGHO составляет 5,26M, а общее предложение – 5263471.02875994. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,67M.

История цен Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Arbitrum GHO на USD составило $ +0,00463245.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Arbitrum GHO на USD составило $ +0,0079145499.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Arbitrum GHO на USD составило $ -0,0033647634.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Arbitrum GHO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00463245+0,43%
30 дней$ +0,0079145499+0,73%
60 дней$ -0,0033647634-0,31%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped Aave Arbitrum GHO (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Arbitrum GHO.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Arbitrum GHO!

WAARBGHO на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Понимание токеномики Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAARBGHO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Сколько стоит Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) на сегодня?
Актуальная цена WAARBGHO в USD – 1,077 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAARBGHO в USD?
Текущая цена WAARBGHO в USD составляет $ 1,077. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Arbitrum GHO?
Рыночная капитализация WAARBGHO составляет $ 5,67M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAARBGHO?
Циркулирующее предложение WAARBGHO составляет 5,26M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAARBGHO?
WAARBGHO достиг максимальной цены (ATH) в 1,097 USD.
Какова была минимальная цена WAARBGHO за все время (ATL)?
WAARBGHO достиг минимальной цены (ATL) в 0,976544 USD.
Каков объем торгов WAARBGHO?
Объем торгов за последние 24 часа для WAARBGHO составляет -- USD.
Вырастет ли WAARBGHO в цене в этом году?
WAARBGHO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAARBGHO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

