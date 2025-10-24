Что такое Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Прогноз цены Wrapped Aave Base WETH (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Base WETH.

WABASWETH на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Понимание токеномики Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WABASWETH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Сколько стоит Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) на сегодня? Актуальная цена WABASWETH в USD – 4 045,35 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WABASWETH в USD? $ 4 045,35 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WABASWETH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Base WETH? Рыночная капитализация WABASWETH составляет $ 955,18K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WABASWETH? Циркулирующее предложение WABASWETH составляет 236,09 USD . Какова была максимальная цена (ATH) WABASWETH? WABASWETH достиг максимальной цены (ATH) в 7 104,16 USD . Какова была минимальная цена WABASWETH за все время (ATL)? WABASWETH достиг минимальной цены (ATL) в 3 674,28 USD . Каков объем торгов WABASWETH? Объем торгов за последние 24 часа для WABASWETH составляет -- USD . Вырастет ли WABASWETH в цене в этом году? WABASWETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WABASWETH для более подробного анализа.

