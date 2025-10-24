Текущая цена Wrapped Aave Gnosis wstETH сегодня составляет 4 690,41 USD. Следите за обновлениями цены WAGNOWSTETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAGNOWSTETH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Gnosis wstETH сегодня составляет 4 690,41 USD. Следите за обновлениями цены WAGNOWSTETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAGNOWSTETH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WAGNOWSTETH

Информация о цене WAGNOWSTETH

Токеномика WAGNOWSTETH

Прогноз цен WAGNOWSTETH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped Aave Gnosis wstETH

Цена Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAGNOWSTETH в USD:

$4 690,51
$4 690,51$4 690,51
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:08 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 4 532,43
$ 4 532,43$ 4 532,43
Мин 24Ч
$ 4 739,35
$ 4 739,35$ 4 739,35
Макс 24Ч

$ 4 532,43
$ 4 532,43$ 4 532,43

$ 4 739,35
$ 4 739,35$ 4 739,35

$ 5 982,55
$ 5 982,55$ 5 982,55

$ 4 471,57
$ 4 471,57$ 4 471,57

+0,55%

+0,29%

-4,07%

-4,07%

Текущая цена Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) составляет $4 690,41. За последние 24 часа WAGNOWSTETH торговался в диапазоне от $ 4 532,43 до $ 4 739,35, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAGNOWSTETH за все время составляет $ 5 982,55, а минимальная – $ 4 471,57.

Что касается краткосрочной динамики, WAGNOWSTETH изменился на +0,55% за последний час, на +0,29% за 24 часа и на -4,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

$ 7,92M
$ 7,92M$ 7,92M

--
----

$ 7,92M
$ 7,92M$ 7,92M

1,69K
1,69K 1,69K

1 687,737446729484
1 687,737446729484 1 687,737446729484

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Gnosis wstETH составляет $ 7,92M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAGNOWSTETH составляет 1,69K, а общее предложение – 1687.737446729484. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,92M.

История цен Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Gnosis wstETH на USD составило $ +13,45.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis wstETH на USD составило $ -362,6742272250.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis wstETH на USD составило $ -883,1108638410.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis wstETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +13,45+0,29%
30 дней$ -362,6742272250-7,73%
60 дней$ -883,1108638410-18,82%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped Aave Gnosis wstETH (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Gnosis wstETH.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Gnosis wstETH!

WAGNOWSTETH на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Понимание токеномики Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAGNOWSTETH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Сколько стоит Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) на сегодня?
Актуальная цена WAGNOWSTETH в USD – 4 690,41 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAGNOWSTETH в USD?
Текущая цена WAGNOWSTETH в USD составляет $ 4 690,41. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Gnosis wstETH?
Рыночная капитализация WAGNOWSTETH составляет $ 7,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAGNOWSTETH?
Циркулирующее предложение WAGNOWSTETH составляет 1,69K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAGNOWSTETH?
WAGNOWSTETH достиг максимальной цены (ATH) в 5 982,55 USD.
Какова была минимальная цена WAGNOWSTETH за все время (ATL)?
WAGNOWSTETH достиг минимальной цены (ATL) в 4 471,57 USD.
Каков объем торгов WAGNOWSTETH?
Объем торгов за последние 24 часа для WAGNOWSTETH составляет -- USD.
Вырастет ли WAGNOWSTETH в цене в этом году?
WAGNOWSTETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAGNOWSTETH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.