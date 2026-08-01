Сегодняшняя цена Butthole Coin

Текущая цена Butthole Coin (BUTTHOLE) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUTTHOLE на USD составляет $ 0 за BUTTHOLE.

На данный момент Butthole Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 328 579, при оборотном предложении 999,99M BUTTHOLE. В течение последних 24 часов, BUTTHOLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,133071, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BUTTHOLE изменился на +1,50% за последний час и на +11,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 55,44K.

Рыночная информация Butthole Coin (BUTTHOLE)

Рыночная капитализация $ 328,58K$ 328,58K $ 328,58K Объем (24Ч) $ 55,44K$ 55,44K $ 55,44K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 328,58K$ 328,58K $ 328,58K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 991 959,0 999 991 959,0 999 991 959,0

Текущая рыночная капитализация Butthole Coin составляет $ 328,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 55,44K. Циркулируещее обращение BUTTHOLE составляет 999,99M, а общее предложение – 999991959.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 328,58K.