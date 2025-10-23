Текущая цена Bullish Degen сегодня составляет 0,01032801 USD. Следите за обновлениями цены BULLISH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BULLISH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bullish Degen сегодня составляет 0,01032801 USD. Следите за обновлениями цены BULLISH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BULLISH прямо сейчас на MEXC.

Цена Bullish Degen (BULLISH)

$0,0103116
$0,0103116$0,0103116
+9,60%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Bullish Degen (BULLISH) в реальном времени
Информация о ценах Bullish Degen (BULLISH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00648363
$ 0,00648363$ 0,00648363
Мин 24Ч
$ 0,01072501
$ 0,01072501$ 0,01072501
Макс 24Ч

$ 0,00648363
$ 0,00648363$ 0,00648363

$ 0,01072501
$ 0,01072501$ 0,01072501

$ 0,01190986
$ 0,01190986$ 0,01190986

$ 0,00120856
$ 0,00120856$ 0,00120856

-2,64%

+6,20%

+21,65%

+21,65%

Текущая цена Bullish Degen (BULLISH) составляет $0,01032801. За последние 24 часа BULLISH торговался в диапазоне от $ 0,00648363 до $ 0,01072501, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BULLISH за все время составляет $ 0,01190986, а минимальная – $ 0,00120856.

Что касается краткосрочной динамики, BULLISH изменился на -2,64% за последний час, на +6,20% за 24 часа и на +21,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bullish Degen (BULLISH)

$ 10,38M
$ 10,38M$ 10,38M

--
----

$ 10,38M
$ 10,38M$ 10,38M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bullish Degen составляет $ 10,38M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BULLISH составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,38M.

История цен Bullish Degen (BULLISH) в USD

За сегодня изменение цены Bullish Degen на USD составило $ +0,00060339.
За последние 30 дней изменение цены Bullish Degen на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bullish Degen на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bullish Degen на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00060339+6,20%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bullish Degen (BULLISH)

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Bullish Degen (BULLISH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bullish Degen (USD)

Сколько будет стоить Bullish Degen (BULLISH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bullish Degen (BULLISH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bullish Degen.

Проверьте прогноз цены Bullish Degen!

BULLISH на местную валюту

Токеномика Bullish Degen (BULLISH)

Понимание токеномики Bullish Degen (BULLISH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BULLISH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bullish Degen (BULLISH)

Сколько стоит Bullish Degen (BULLISH) на сегодня?
Актуальная цена BULLISH в USD – 0,01032801 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BULLISH в USD?
Текущая цена BULLISH в USD составляет $ 0,01032801. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bullish Degen?
Рыночная капитализация BULLISH составляет $ 10,38M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BULLISH?
Циркулирующее предложение BULLISH составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BULLISH?
BULLISH достиг максимальной цены (ATH) в 0,01190986 USD.
Какова была минимальная цена BULLISH за все время (ATL)?
BULLISH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00120856 USD.
Каков объем торгов BULLISH?
Объем торгов за последние 24 часа для BULLISH составляет -- USD.
Вырастет ли BULLISH в цене в этом году?
BULLISH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BULLISH для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.