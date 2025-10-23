Что такое Bullish Degen (BULLISH)

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project's purpose is to unite holders around the shared mantra of "staying bullish" regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a "bullish degen" within the Solana ecosystem.

Источник Bullish Degen (BULLISH) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bullish Degen (USD)

Сколько будет стоить Bullish Degen (BULLISH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bullish Degen (BULLISH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bullish Degen.

Проверьте прогноз цены Bullish Degen!

BULLISH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Bullish Degen (BULLISH)

Понимание токеномики Bullish Degen (BULLISH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BULLISH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bullish Degen (BULLISH) Сколько стоит Bullish Degen (BULLISH) на сегодня? Актуальная цена BULLISH в USD – 0,01032801 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BULLISH в USD? $ 0,01032801 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BULLISH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bullish Degen? Рыночная капитализация BULLISH составляет $ 10,38M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BULLISH? Циркулирующее предложение BULLISH составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BULLISH? BULLISH достиг максимальной цены (ATH) в 0,01190986 USD . Какова была минимальная цена BULLISH за все время (ATL)? BULLISH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00120856 USD . Каков объем торгов BULLISH? Объем торгов за последние 24 часа для BULLISH составляет -- USD . Вырастет ли BULLISH в цене в этом году? BULLISH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BULLISH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Bullish Degen (BULLISH)