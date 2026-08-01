Сегодняшняя цена Build4

Текущая цена Build4 (B4) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации B4 на USD составляет $ 0 за B4.

На данный момент Build4 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 112,48, при оборотном предложении 403,38M B4. В течение последних 24 часов, B4 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0018319, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе B4 изменился на -0,05% за последний час и на -7,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Build4 (B4)

Рыночная капитализация $ 14,11K$ 14,11K $ 14,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34,99K$ 34,99K $ 34,99K Оборотное предложение 403,38M 403,38M 403,38M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Build4 составляет $ 14,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение B4 составляет 403,38M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,99K.