Какова текущая рыночная цена BRL1?

BRL1 оценивается в ₽14.616860403442752000, за последние 24 часа он изменился на -0.36%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у BRL1?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии BRL1 сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен BRL1 на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов BRL1?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 13030917.54, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов BRL1?

BRL1 за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как BRL1 показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,Polygon Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,Polygon Ecosystem, динамика BRL1 зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.