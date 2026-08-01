Сегодняшняя цена BOT

Текущая цена BOT (BOT) сегодня составляет $ 9.73 с изменением 0.61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOT на USD составляет $ 9.73 за BOT.

На данный момент BOT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 72,982,752, при оборотном предложении 7.50M BOT. В течение последних 24 часов, BOT торговался в диапазоне от $ 9.58 (минимум) до $ 9.78 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 9.99, тогда как исторический минимум составил $ 9.39.

В краткосрочной перспективе BOT изменился на -- за последний час и на -0.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 390.07K.

Рыночная информация BOT (BOT)

Рыночная капитализация $ 72.98M$ 72.98M $ 72.98M Объем (24Ч) $ 390.07K$ 390.07K $ 390.07K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.46B$ 1.46B $ 1.46B Оборотное предложение 7.50M 7.50M 7.50M Общее предложение 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Текущая рыночная капитализация BOT составляет $ 72.98M, при 24-часовом объеме торгов $ 390.07K. Циркулируещее обращение BOT составляет 7.50M, а общее предложение – 150000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.46B.