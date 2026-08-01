Какова текущая цена BloxAPI?

BloxAPI торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 15.25%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BLOXX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 15.25% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BLOXX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как BloxAPI показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Pump Fund Portfolio?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Pump Fund Portfolio BLOXX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация BloxAPI?

Рыночная капитализация ₽13008773.8522763392000 ставит BLOXX на 4921-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BLOXX?

BloxAPI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BLOXX?

При наличии в обращении 999981694.053831 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.