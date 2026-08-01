Сегодняшняя цена Blocky

Текущая цена Blocky (BLOCKY) сегодня составляет $ 0,00351073 с изменением 6,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BLOCKY на USD составляет $ 0,00351073 за BLOCKY.

На данный момент Blocky занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 73 730, при оборотном предложении 21,00M BLOCKY. В течение последних 24 часов, BLOCKY торговался в диапазоне от $ 0,003497 (минимум) до $ 0,00374056 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01474664, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BLOCKY изменился на +0,37% за последний час и на +4,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 73,74.

Рыночная информация Blocky (BLOCKY)

Рыночная капитализация $ 73,73K$ 73,73K $ 73,73K Объем (24Ч) $ 73,74$ 73,74 $ 73,74 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 73,73K$ 73,73K $ 73,73K Оборотное предложение 21,00M 21,00M 21,00M Общее предложение 20 999 914,7704553 20 999 914,7704553 20 999 914,7704553

Текущая рыночная капитализация Blocky составляет $ 73,73K, при 24-часовом объеме торгов $ 73,74. Циркулируещее обращение BLOCKY составляет 21,00M, а общее предложение – 20999914.7704553. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 73,73K.