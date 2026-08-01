Сегодняшняя цена BIG Indie Games

Текущая цена BIG Indie Games (BIG) сегодня составляет $ 0,00332778 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BIG на USD составляет $ 0,00332778 за BIG.

На данный момент BIG Indie Games занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 35 701, при оборотном предложении 11,48M BIG. В течение последних 24 часов, BIG торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00484664, тогда как исторический минимум составил $ 0,00330851.

В краткосрочной перспективе BIG изменился на -- за последний час и на -26,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 93,51.

Рыночная информация BIG Indie Games (BIG)

Рыночная капитализация $ 35,70K$ 35,70K $ 35,70K Объем (24Ч) $ 93,51$ 93,51 $ 93,51 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 332,78K$ 332,78K $ 332,78K Оборотное предложение 11,48M 11,48M 11,48M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BIG Indie Games составляет $ 35,70K, при 24-часовом объеме торгов $ 93,51. Циркулируещее обращение BIG составляет 11,48M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 332,78K.