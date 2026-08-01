Сегодняшняя цена BFIC Coin

Текущая цена BFIC Coin (BFIC) сегодня составляет $ 0,239798 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BFIC на USD составляет $ 0,239798 за BFIC.

На данный момент BFIC Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 453 167, при оборотном предложении 1,89M BFIC. В течение последних 24 часов, BFIC торговался в диапазоне от $ 0,239782 (минимум) до $ 0,239868 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 50,26, тогда как исторический минимум составил $ 0,120209.

В краткосрочной перспективе BFIC изменился на -0,01% за последний час и на +19,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,38.

Рыночная информация BFIC Coin (BFIC)

Рыночная капитализация $ 453,17K$ 453,17K $ 453,17K Объем (24Ч) $ 0,38$ 0,38 $ 0,38 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,04M$ 5,04M $ 5,04M Оборотное предложение 1,89M 1,89M 1,89M Общее предложение 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BFIC Coin составляет $ 453,17K, при 24-часовом объеме торгов $ 0,38. Циркулируещее обращение BFIC составляет 1,89M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,04M.