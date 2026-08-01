Сегодняшняя цена BarnBridge

Текущая цена BarnBridge (BOND) сегодня составляет $ 0,03417206 с изменением 1,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOND на USD составляет $ 0,03417206 за BOND.

На данный момент BarnBridge занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 341 722, при оборотном предложении 10,00M BOND. В течение последних 24 часов, BOND торговался в диапазоне от $ 0,03416136 (минимум) до $ 0,03439738 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 185,69, тогда как исторический минимум составил $ 0,01202086.

В краткосрочной перспективе BOND изменился на -0,05% за последний час и на +8,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 187,42.

Рыночная информация BarnBridge (BOND)

Рыночная капитализация $ 341,72K$ 341,72K $ 341,72K Объем (24Ч) $ 187,42$ 187,42 $ 187,42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 341,72K$ 341,72K $ 341,72K Оборотное предложение 10,00M 10,00M 10,00M Общее предложение 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BarnBridge составляет $ 341,72K, при 24-часовом объеме торгов $ 187,42. Циркулируещее обращение BOND составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 341,72K.