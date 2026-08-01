Какова реальная цена Baby BitCoin сегодня?

Текущая цена Baby BitCoin составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на 0.19%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BABYBTC?

BABYBTC торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Baby BitCoin сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BABYBTC?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BABYBTC демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Baby BitCoin в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽3348504.2680322240000 Baby BitCoin занимает #7190 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BABYBTC?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Baby BitCoin соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.683000302142627840000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BABYBTC?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.