Сколько стоит AVATAR UI в данный момент?

AVATAR UI в настоящее время торгуется по цене ₽1.794274868774862880000, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется AUI сегодня?

AUI продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem.

Насколько популярен AVATAR UI сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают AUI.

Чем отличается AVATAR UI от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem и созданным на сети --, AUI предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество AUI находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 499801.622662 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена AVATAR UI за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17.0272743843145440000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽1.063228662823920320000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.