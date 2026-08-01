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Текущая цена AVATAR UI сегодня составляет 0,02398222 USD. Рыночная капитализация AUI составляет 11 986,35 USD. Отслеживайте обновления цен AUI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AVATAR UI сегодня составляет 0,02398222 USD. Рыночная капитализация AUI составляет 11 986,35 USD. Отслеживайте обновления цен AUI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена AVATAR UI (AUI)

Не в листинге

Текущая цена 1 AUI в USD:

$0,02398222
$0,02398222$0,02398222
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AVATAR UI (AUI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:31:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AVATAR UI

Текущая цена AVATAR UI (AUI) сегодня составляет $ 0,02398222 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AUI на USD составляет $ 0,02398222 за AUI.

На данный момент AVATAR UI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 986,35, при оборотном предложении 499,80K AUI. В течение последних 24 часов, AUI торговался в диапазоне от $ 0,02398135 (минимум) до $ 0,02398476 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,227586, тогда как исторический минимум составил $ 0,01421108.

В краткосрочной перспективе AUI изменился на -- за последний час и на -13,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 61,48.

Рыночная информация AVATAR UI (AUI)

$ 11,99K
$ 11,99K$ 11,99K

$ 61,48
$ 61,48$ 61,48

$ 11,99K
$ 11,99K$ 11,99K

499,80K
499,80K 499,80K

499 801,622662
499 801,622662 499 801,622662

Текущая рыночная капитализация AVATAR UI составляет $ 11,99K, при 24-часовом объеме торгов $ 61,48. Циркулируещее обращение AUI составляет 499,80K, а общее предложение – 499801.622662. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,99K.

История цен AVATAR UI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02398135
$ 0,02398135$ 0,02398135
Мин 24Ч
$ 0,02398476
$ 0,02398476$ 0,02398476
Макс 24Ч

$ 0,02398135
$ 0,02398135$ 0,02398135

$ 0,02398476
$ 0,02398476$ 0,02398476

$ 0,227586
$ 0,227586$ 0,227586

$ 0,01421108
$ 0,01421108$ 0,01421108

--

--

-13,24%

-13,24%

История цен AVATAR UI (AUI) в USD

За сегодня изменение цены AVATAR UI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AVATAR UI на USD составило $ +0,0015521940.
За последние 60 дней изменение цены AVATAR UI на USD составило $ -0,0056455872.
За последние 90 дней изменение цены AVATAR UI на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,0015521940+6,47%
60 дней$ -0,0056455872-23,54%
90 дней----

Прогноз цены AVATAR UI

Прогноз цены AVATAR UI (AUI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AUI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены AVATAR UI (AUI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AVATAR UI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AVATAR UI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AUI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AVATAR UI».

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Источник AVATAR UI (AUI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Orynth Ecosystem

О AVATAR UI

Сколько стоит AVATAR UI в данный момент?

AVATAR UI в настоящее время торгуется по цене ₽1.794274868774862880000, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется AUI сегодня?

AUI продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem.

Насколько популярен AVATAR UI сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают AUI.

Чем отличается AVATAR UI от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem и созданным на сети --, AUI предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество AUI находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 499801.622662 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена AVATAR UI за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17.0272743843145440000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽1.063228662823920320000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:31:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AVATAR UI (AUI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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