Сегодняшняя цена Astroid

Текущая цена Astroid (ASTROID) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTROID на USD составляет $ 0 за ASTROID.

На данный момент Astroid занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 763,86, при оборотном предложении 1,00B ASTROID. В течение последних 24 часов, ASTROID торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00122861, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ASTROID изменился на +0,18% за последний час и на -37,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Astroid (ASTROID)

Рыночная капитализация $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Astroid составляет $ 12,76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASTROID составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,76K.