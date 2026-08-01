Какова текущая цена Aster INU?

Живая цена Aster INU (ASTERINU) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Aster INU на рынке?

В настоящее время Aster INU находится на 6791-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4208524.3002297040000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ASTERINU в обращении?

Количество токенов ASTERINU в обращении составляет 989999899.6374745 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Aster INU за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Aster INU колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Aster INU удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Aster INU достиг максимальной цены ₽0.587359640310613520000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ASTERINU?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Aster INU?

Текущее изменение цены -1.01% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с BNB Chain Ecosystem,Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.