Какова текущая цена Anon Inu?

Anon Inu торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как AINU соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если AINU превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Anon Inu показывает себя по сравнению с токенами категории BNB Chain Ecosystem,Meme?

В рамках сегмента BNB Chain Ecosystem,Meme AINU демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Anon Inu?

Рыночная капитализация ₽35583132.4378615120000 ставит AINU на 3650-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется AINU?

Anon Inu обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку AINU?

При наличии в обращении 501005876627256.1 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.