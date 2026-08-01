Сегодняшняя цена Amped Finance

Текущая цена Amped Finance (AMPED) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AMPED на USD составляет $ 0 за AMPED.

На данный момент Amped Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11,341.4, при оборотном предложении 26.86M AMPED. В течение последних 24 часов, AMPED торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04234274, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AMPED изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 42.45.

Рыночная информация Amped Finance (AMPED)

Рыночная капитализация $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Объем (24Ч) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K Оборотное предложение 26.86M 26.86M 26.86M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Amped Finance составляет $ 11.34K, при 24-часовом объеме торгов $ 42.45. Циркулируещее обращение AMPED составляет 26.86M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42.22K.