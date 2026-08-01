Сегодняшняя цена AMC

Текущая цена AMC (AMC) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AMC на USD составляет $ 0 за AMC.

На данный момент AMC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 217 907, при оборотном предложении 1,00B AMC. В течение последних 24 часов, AMC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02844162, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AMC изменился на -1,36% за последний час и на +3,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,14K.

Рыночная информация AMC (AMC)

Рыночная капитализация $ 217,91K$ 217,91K $ 217,91K Объем (24Ч) $ 2,14K$ 2,14K $ 2,14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 217,91K$ 217,91K $ 217,91K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AMC составляет $ 217,91K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,14K. Циркулируещее обращение AMC составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 217,91K.