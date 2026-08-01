Сегодняшняя цена Alpie

Текущая цена Alpie (PIE) сегодня составляет $ 0,614191 с изменением 7,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIE на USD составляет $ 0,614191 за PIE.

На данный момент Alpie занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 291 733, при оборотном предложении 474,98K PIE. В течение последних 24 часов, PIE торговался в диапазоне от $ 0,609577 (минимум) до $ 0,697029 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 8,77, тогда как исторический минимум составил $ 0,219933.

В краткосрочной перспективе PIE изменился на -0,69% за последний час и на -27,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,71K.

Рыночная информация Alpie (PIE)

Рыночная капитализация $ 291,73K$ 291,73K $ 291,73K Объем (24Ч) $ 3,71K$ 3,71K $ 3,71K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 291,73K$ 291,73K $ 291,73K Оборотное предложение 474,98K 474,98K 474,98K Общее предложение 474 983,161313 474 983,161313 474 983,161313

Текущая рыночная капитализация Alpie составляет $ 291,73K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,71K. Циркулируещее обращение PIE составляет 474,98K, а общее предложение – 474983.161313. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 291,73K.