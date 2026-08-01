Какова текущая цена AgriDex?

Живая цена AgriDex (AGRI) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает AgriDex на рынке?

В настоящее время AgriDex находится на 5472-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽43097243.2083808384000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов AGRI в обращении?

Количество токенов AGRI в обращении составляет 210391259.343963 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен AgriDex за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена AgriDex колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько AgriDex удалён от своего максимума и минимума за всё время?

AgriDex достиг максимальной цены ₽13.1796175705793984000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется AGRI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для AgriDex?

Текущее изменение цены -5.45% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.