Цена aaa cat (AAA)
Текущая цена aaa cat (AAA) сегодня составляет 0,00009628 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 962,83K USD. Цена AAA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка aaa cat:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены aaa cat в течение дня составляет +12,10%
- Оборотное предложение составляет 10,00B USD
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За сегодня изменение цены aaa cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены aaa cat на USD составило $ -0,0000409703.
За последние 60 дней изменение цены aaa cat на USD составило $ -0,0000323425.
За последние 90 дней изменение цены aaa cat на USD составило $ -0,00004121736575272882.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+12,10%
|30 дней
|$ -0,0000409703
|-42,55%
|60 дней
|$ -0,0000323425
|-33,59%
|90 дней
|$ -0,00004121736575272882
|-29,97%
Ознакомьтесь с последним анализом цен aaa cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,15%
+12,10%
-12,14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network
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|1 AAA к VND
₫2,5336082
|1 AAA к AUD
A$0,0001482712
|1 AAA к GBP
￡0,0000702844
|1 AAA к EUR
€0,0000828008
|1 AAA к USD
$0,00009628
|1 AAA к MYR
RM0,00040919
|1 AAA к TRY
₺0,0038194276
|1 AAA к JPY
¥0,0140202936
|1 AAA к RUB
₽0,0075570172
|1 AAA к INR
₹0,008294522
|1 AAA к IDR
Rp1,5783604032
|1 AAA к KRW
₩0,1315300336
|1 AAA к PHP
₱0,005483146
|1 AAA к EGP
￡E.0,0048785076
|1 AAA к BRL
R$0,0005285772
|1 AAA к CAD
C$0,0001319036
|1 AAA к BDT
৳0,011765416
|1 AAA к NGN
₦0,1490395144
|1 AAA к UAH
₴0,0040312436
|1 AAA к VES
Bs0,00991684
|1 AAA к PKR
Rs0,027305008
|1 AAA к KZT
₸0,0502504576
|1 AAA к THB
฿0,0031541328
|1 AAA к TWD
NT$0,0028489252
|1 AAA к AED
د.إ0,0003533476
|1 AAA к CHF
Fr0,0000779868
|1 AAA к HKD
HK$0,0007548352
|1 AAA к MAD
.د.م0,000871334
|1 AAA к MXN
$0,0018379852