Токеномика aaa cat (AAA) Откройте для себя ключевую информацию о aaa cat (AAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен aaa cat (AAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aaa cat (AAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 907,41K $ 907,41K $ 907,41K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 907,41K $ 907,41K $ 907,41K Исторический максимум: $ 0,00367516 $ 0,00367516 $ 0,00367516 Исторический минимум: $ 0,00004709 $ 0,00004709 $ 0,00004709 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене aaa cat (AAA)

Токеномика aaa cat (AAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aaa cat (AAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAA, изучите текущую цену AAA!

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