Какова текущая цена Zorro?

Живая цена Zorro (ZORRO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Zorro на рынке?

В настоящее время Zorro находится на 7833-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2313453.7089216000000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ZORRO в обращении?

Количество токенов ZORRO в обращении составляет 10000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Zorro за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Zorro колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Zorro удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Zorro достиг максимальной цены ₽0.192926476634169600000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ZORRO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Zorro?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,ZkSync Ecosystem,Cat-Themed. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.