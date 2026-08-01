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Текущая цена Zorro сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ZORRO составляет 30,920 USD. Отслеживайте обновления цен ZORRO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zorro сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ZORRO составляет 30,920 USD. Отслеживайте обновления цен ZORRO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Zorro (ZORRO)

Не в листинге

Текущая цена 1 ZORRO в USD:

$0.00000309
$0.00000309$0.00000309
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Zorro (ZORRO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-03 04:10:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zorro

Текущая цена Zorro (ZORRO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZORRO на USD составляет $ 0 за ZORRO.

На данный момент Zorro занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30,920, при оборотном предложении 10.00B ZORRO. В течение последних 24 часов, ZORRO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00257852, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZORRO изменился на -- за последний час и на -4.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Zorro (ZORRO)

$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K

--
----

$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Zorro составляет $ 30.92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZORRO составляет 10.00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30.92K.

История цен Zorro в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00257852
$ 0.00257852$ 0.00257852

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.68%

-4.68%

История цен Zorro (ZORRO) в USD

За сегодня изменение цены Zorro на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zorro на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Zorro на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zorro на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+1.06%
60 дней$ 0-15.42%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Zorro

Прогноз цены Zorro (ZORRO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZORRO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Zorro (ZORRO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zorro потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zorro достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZORRO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zorro».

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Источник Zorro (ZORRO)

Официальный веб-сайт

Категория :

Cat-ThemedMeme

О Zorro

Какова текущая цена Zorro?

Живая цена Zorro (ZORRO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Zorro на рынке?

В настоящее время Zorro находится на 7833-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2313453.7089216000000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ZORRO в обращении?

Количество токенов ZORRO в обращении составляет 10000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Zorro за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Zorro колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Zorro удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Zorro достиг максимальной цены ₽0.192926476634169600000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ZORRO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Zorro?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,ZkSync Ecosystem,Cat-Themed. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zorro

Страница обновлена: 2026-08-03 04:10:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zorro (ZORRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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