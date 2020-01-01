Токеномика YearnFinance (YFI) Откройте для себя ключевую информацию о YearnFinance (YFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YearnFinance (YFI) Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming. Официальный сайт: https://yearn.finance/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BXZX2JRJFjvKazM1ibeDFxgAngKExb74MRXzXKvgikxX Купить YFI сейчас!

Токеномика и анализ цен YearnFinance (YFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YearnFinance (YFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 174,14M $ 174,14M $ 174,14M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 33,81K $ 33,81K $ 33,81K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 94 267,68541 $ 94 267,68541 $ 94 267,68541 Исторический минимум: $ 739,439122489 $ 739,439122489 $ 739,439122489 Текущая цена: $ 5 150,4 $ 5 150,4 $ 5 150,4 Узнайте больше о цене YearnFinance (YFI)

Токеномика YearnFinance (YFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YearnFinance (YFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YFI, изучите текущую цену YFI!

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