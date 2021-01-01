Токеномика Symbol (XYM)

Токеномика Symbol (XYM)

Откройте для себя ключевую информацию о Symbol (XYM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Официальный сайт:
https://docs.symbol.dev/
Whitepaper:
https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf
Обозреватель блоков:
https://symbol.fyi/

Токеномика и анализ цен Symbol (XYM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Symbol (XYM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,03M
$ 43,03M$ 43,03M
Общее предложение:
$ 9,00B
$ 9,00B$ 9,00B
Оборотное предложение:
$ 6,16B
$ 6,16B$ 6,16B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,86M
$ 62,86M$ 62,86M
Исторический максимум:
$ 0,08816
$ 0,08816$ 0,08816
Исторический минимум:
$ 0,006074691878165836
$ 0,006074691878165836$ 0,006074691878165836
Текущая цена:
$ 0,006984
$ 0,006984$ 0,006984

Токеномика Symbol (XYM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Symbol (XYM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XYM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XYM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XYM, изучите текущую цену XYM!

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История цены Symbol (XYM)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.