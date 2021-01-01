Токеномика Symbol (XYM) Откройте для себя ключевую информацию о Symbol (XYM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Symbol (XYM) Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Официальный сайт: https://docs.symbol.dev/ Whitepaper: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Обозреватель блоков: https://symbol.fyi/ Купить XYM сейчас!

Токеномика и анализ цен Symbol (XYM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Symbol (XYM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,03M $ 43,03M $ 43,03M Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 6,16B $ 6,16B $ 6,16B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,86M $ 62,86M $ 62,86M Исторический максимум: $ 0,08816 $ 0,08816 $ 0,08816 Исторический минимум: $ 0,006074691878165836 $ 0,006074691878165836 $ 0,006074691878165836 Текущая цена: $ 0,006984 $ 0,006984 $ 0,006984 Узнайте больше о цене Symbol (XYM)

Токеномика Symbol (XYM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Symbol (XYM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XYM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XYM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XYM, изучите текущую цену XYM!

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