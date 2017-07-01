Токеномика Tezos (XTZ) Откройте для себя ключевую информацию о Tezos (XTZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tezos (XTZ) Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Официальный сайт: https://www.tezos.com/ Whitepaper: https://tezos.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://tzstats.com/ Купить XTZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Tezos (XTZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tezos (XTZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 557,87M $ 557,87M $ 557,87M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,17021 $ 9,17021 $ 9,17021 Исторический минимум: $ 0,314631309952 $ 0,314631309952 $ 0,314631309952 Текущая цена: $ 0,5318 $ 0,5318 $ 0,5318 Узнайте больше о цене Tezos (XTZ)

Токеномика Tezos (XTZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tezos (XTZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XTZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XTZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XTZ, изучите текущую цену XTZ!

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