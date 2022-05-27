XCN

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Название криптовалютыXCN

МестоNo.107

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.07%

Оборотное предложение33,517,791,545

Макс. предложение48,402,437,326

Общее предложение48,402,437,326

Коэффициент обращения0.6924%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.18411197329148696,2022-05-27

Наименьшая цена0.000703834566724479,2023-10-11

Публичный блокчейнETH

ВведениеOnyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Мин 24ч
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Объем 24ч (XCN)
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Сумма 24ч (USDC)
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