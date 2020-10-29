Токеномика Wootrade Network (WOO) Откройте для себя ключевую информацию о Wootrade Network (WOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wootrade Network (WOO) Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Официальный сайт: https://woo.org Whitepaper: https://learn.woo.org Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Купить WOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Wootrade Network (WOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wootrade Network (WOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 128,15M $ 128,15M $ 128,15M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,91B $ 1,91B $ 1,91B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,79349 $ 1,79349 $ 1,79349 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,06705 $ 0,06705 $ 0,06705 Узнайте больше о цене Wootrade Network (WOO)

Токеномика Wootrade Network (WOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wootrade Network (WOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOO, изучите текущую цену WOO!

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