Токеномика WAX (WAXP)

Токеномика WAX (WAXP)

Откройте для себя ключевую информацию о WAX (WAXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WAX (WAXP)

WAX (WAXP) — это специально созданный блокчейн, выпущенный в 2017 году и предназначенный для ускорения, упрощения и безопасности транзакций E-COMMERCE для каждой вовлеченной стороны. Блокчейн WAX использует делегированный POS, (DPoS) в качестве механизма консенсуса. Он полностью совместим с EOS.

Официальный сайт:
https://wax.io/
Whitepaper:
https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://waxblock.io/

Токеномика и анализ цен WAX (WAXP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAX (WAXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 85,81M
$ 85,81M$ 85,81M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 4,41B
$ 4,41B$ 4,41B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,14224
$ 0,14224$ 0,14224
Исторический минимум:
$ 0,0159612466175
$ 0,0159612466175$ 0,0159612466175
Текущая цена:
$ 0,01946
$ 0,01946$ 0,01946

Токеномика WAX (WAXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WAX (WAXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WAXP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WAXP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAXP, изучите текущую цену WAXP!

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История цены WAX (WAXP)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.