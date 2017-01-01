Токеномика WAX (WAXP) Откройте для себя ключевую информацию о WAX (WAXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WAX (WAXP) WAX (WAXP) — это специально созданный блокчейн, выпущенный в 2017 году и предназначенный для ускорения, упрощения и безопасности транзакций E-COMMERCE для каждой вовлеченной стороны. Блокчейн WAX использует делегированный POS, (DPoS) в качестве механизма консенсуса. Он полностью совместим с EOS. Официальный сайт: https://wax.io/ Whitepaper: https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper Обозреватель блоков: https://waxblock.io/ Купить WAXP сейчас!

Токеномика и анализ цен WAX (WAXP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAX (WAXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,81M $ 85,81M $ 85,81M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,41B $ 4,41B $ 4,41B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,14224 $ 0,14224 $ 0,14224 Исторический минимум: $ 0,0159612466175 $ 0,0159612466175 $ 0,0159612466175 Текущая цена: $ 0,01946 $ 0,01946 $ 0,01946 Узнайте больше о цене WAX (WAXP)

Токеномика WAX (WAXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WAX (WAXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAXP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAXP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAXP, изучите текущую цену WAXP!

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