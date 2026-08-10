Какова текущая цена USDCx?

Живая цена USDCx (USDCX) составляет ₽74.83410567360000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает USDCx на рынке?

В настоящее время USDCx находится на ---м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽11226537.6990477984000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов USDCX в обращении?

Количество токенов USDCX в обращении составляет 150000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен USDCx за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена USDCx колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько USDCx удалён от своего максимума и минимума за всё время?

USDCx достиг максимальной цены ₽74.9837738849472000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽74.7801502834093344000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется USDCX?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для USDCx?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,USD Stablecoin. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.