USDC

USDCoin (USDC) - это полноценный резервный стейблкоин, поддерживаемый долларом США, выпущенный Circle, и основан на фреймворке фиатных стейблкоинов с открытым исходным кодом, разрабатываемом CENTRE.

Название криптовалютыUSDC

МестоNo.7

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0182%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)25.79%

Оборотное предложение61,735,183,177.00644

Макс. предложение0

Общее предложение61,735,183,177.00644

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2018-09-30 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен1 USDT

Исторический максимум2.349556378332484,2021-11-16

Наименьшая цена0.8774,2023-03-11

Публичный блокчейнETH

ВведениеUSDCoin (USDC) - это полноценный резервный стейблкоин, поддерживаемый долларом США, выпущенный Circle, и основан на фреймворке фиатных стейблкоинов с открытым исходным кодом, разрабатываемом CENTRE.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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