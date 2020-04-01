Токеномика Trust Wallet (TWT) Откройте для себя ключевую информацию о Trust Wallet (TWT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trust Wallet (TWT) Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Официальный сайт: https://trustwallet.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Купить TWT сейчас!

Токеномика и анализ цен Trust Wallet (TWT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trust Wallet (TWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 287,28M $ 287,28M $ 287,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,734685 $ 2,734685 $ 2,734685 Исторический минимум: $ 0,00647761834255 $ 0,00647761834255 $ 0,00647761834255 Текущая цена: $ 0,6895 $ 0,6895 $ 0,6895 Узнайте больше о цене Trust Wallet (TWT)

Токеномика Trust Wallet (TWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trust Wallet (TWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TWT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TWT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TWT, изучите текущую цену TWT!

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