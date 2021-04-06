Токеномика Alien Worlds Trilium (TLM) Откройте для себя ключевую информацию о Alien Worlds Trilium (TLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Официальный сайт: https://alienworlds.io Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Обозреватель блоков: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Купить TLM сейчас!

Токеномика и анализ цен Alien Worlds Trilium (TLM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alien Worlds Trilium (TLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,86M $ 24,86M $ 24,86M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,85B $ 5,85B $ 5,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,54M $ 42,54M $ 42,54M Исторический максимум: $ 7,2 $ 7,2 $ 7,2 Исторический минимум: $ 0,003505173460773351 $ 0,003505173460773351 $ 0,003505173460773351 Текущая цена: $ 0,004254 $ 0,004254 $ 0,004254 Узнайте больше о цене Alien Worlds Trilium (TLM)

Токеномика Alien Worlds Trilium (TLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alien Worlds Trilium (TLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TLM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TLM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TLM, изучите текущую цену TLM!

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