Токеномика Threshold (T) Откройте для себя ключевую информацию о Threshold (T), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Threshold (T) Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets. Официальный сайт: https://threshold.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 Купить T сейчас!

Токеномика и анализ цен Threshold (T) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Threshold (T), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169,77M $ 169,77M $ 169,77M Общее предложение: $ 11,16B $ 11,16B $ 11,16B Оборотное предложение: $ 10,13B $ 10,13B $ 10,13B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 186,96M $ 186,96M $ 186,96M Исторический максимум: $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 Исторический минимум: $ 0,011702827155227635 $ 0,011702827155227635 $ 0,011702827155227635 Текущая цена: $ 0,01676 $ 0,01676 $ 0,01676 Узнайте больше о цене Threshold (T)

Токеномика Threshold (T): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Threshold (T) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов T, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов T. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой T, изучите текущую цену T!

Как купить T Заинтересованы в добавлении Threshold (T) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки T, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить T на MEXC прямо сейчас!

История цены Threshold (T) Анализ истории цены T помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены T прямо сейчас!

Прогноз цены T Хотите узнать, куда может двигаться T? Наша страница прогноза цены T объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена T прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!