Токеномика Threshold (T)

Токеномика Threshold (T)

Откройте для себя ключевую информацию о Threshold (T), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Threshold (T)

Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets.

Официальный сайт:
https://threshold.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5

Токеномика и анализ цен Threshold (T)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Threshold (T), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 169,77M
$ 169,77M$ 169,77M
Общее предложение:
$ 11,16B
$ 11,16B$ 11,16B
Оборотное предложение:
$ 10,13B
$ 10,13B$ 10,13B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 186,96M
$ 186,96M$ 186,96M
Исторический максимум:
$ 0,24
$ 0,24$ 0,24
Исторический минимум:
$ 0,011702827155227635
$ 0,011702827155227635$ 0,011702827155227635
Текущая цена:
$ 0,01676
$ 0,01676$ 0,01676

Токеномика Threshold (T): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Threshold (T) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов T, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов T.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой T, изучите текущую цену T!

Как купить T

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История цены Threshold (T)

Анализ истории цены T помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены T

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.