Токеномика SafePal (SFP)

Токеномика SafePal (SFP)

Откройте для себя ключевую информацию о SafePal (SFP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SafePal (SFP)

"Safepal — это кошелек цифровых активов, созданный для обеспечения безопасной и удобной платформы управления криптоактивами. Safepal предлагает аппаратные и программные кошельки, управляемые приложением Safepal, где пользователи могут легко хранить, управлять и торговать своими криптоактивами. Safepal поддерживает 20 блокчейнов, включая Binance Chain и Binance Smart Chain (BSC), более 10 000 токенов и активов NFT. Safepal также является первым аппаратным кошельком, в который инвестировала Binance Labs."

Официальный сайт:
https://www.safepal.com
Whitepaper:
https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

Токеномика и анализ цен SafePal (SFP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafePal (SFP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 225,15M
$ 225,15M$ 225,15M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 225,15M
$ 225,15M$ 225,15M
Исторический максимум:
$ 4,487
$ 4,487$ 4,487
Исторический минимум:
$ 0,26738803809584405
$ 0,26738803809584405$ 0,26738803809584405
Текущая цена:
$ 0,4503
$ 0,4503$ 0,4503

Токеномика SafePal (SFP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SafePal (SFP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFP, изучите текущую цену SFP!

Как купить SFP

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История цены SafePal (SFP)

Анализ истории цены SFP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.