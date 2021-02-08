Токеномика SafePal (SFP) Откройте для себя ключевую информацию о SafePal (SFP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafePal (SFP) "Safepal — это кошелек цифровых активов, созданный для обеспечения безопасной и удобной платформы управления криптоактивами. Safepal предлагает аппаратные и программные кошельки, управляемые приложением Safepal, где пользователи могут легко хранить, управлять и торговать своими криптоактивами. Safepal поддерживает 20 блокчейнов, включая Binance Chain и Binance Smart Chain (BSC), более 10 000 токенов и активов NFT. Safepal также является первым аппаратным кошельком, в который инвестировала Binance Labs." Официальный сайт: https://www.safepal.com Whitepaper: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Купить SFP сейчас!

Токеномика и анализ цен SafePal (SFP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafePal (SFP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 225,15M $ 225,15M $ 225,15M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 225,15M $ 225,15M $ 225,15M Исторический максимум: $ 4,487 $ 4,487 $ 4,487 Исторический минимум: $ 0,26738803809584405 $ 0,26738803809584405 $ 0,26738803809584405 Текущая цена: $ 0,4503 $ 0,4503 $ 0,4503 Узнайте больше о цене SafePal (SFP)

Токеномика SafePal (SFP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafePal (SFP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFP, изучите текущую цену SFP!

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