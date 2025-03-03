RED

RedStone – самый быстрорастущий модульный оракул, специализирующийся на обеспечении доходности для кредитных рынков, таких как LST и LRT. Он предлагает оптимизированные для работы с газом потоки данных по 50+ сетям и всем ролаппам. Ему доверяют Morpho, Venus, ether.fi и другие.

Название криптовалютыRED

МестоNo.335

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2.51%

Оборотное предложение280,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение597,000,000

Коэффициент обращения0.28%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.4560272855118426,2025-03-03

Наименьшая цена0.30823495446951454,2025-04-18

Публичный блокчейнETH

ВведениеRedStone – самый быстрорастущий модульный оракул, специализирующийся на обеспечении доходности для кредитных рынков, таких как LST и LRT. Он предлагает оптимизированные для работы с газом потоки данных по 50+ сетям и всем ролаппам. Ему доверяют Morpho, Venus, ether.fi и другие.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.