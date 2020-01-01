Токеномика RedStone (RED) Откройте для себя ключевую информацию о RedStone (RED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RedStone (RED) RedStone – самый быстрорастущий модульный оракул, специализирующийся на обеспечении доходности для кредитных рынков, таких как LST и LRT. Он предлагает оптимизированные для работы с газом потоки данных по 50+ сетям и всем ролаппам. Ему доверяют Morpho, Venus, ether.fi и другие. Официальный сайт: https://redstone.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de Купить RED сейчас!

Токеномика и анализ цен RedStone (RED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedStone (RED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,67M $ 84,67M $ 84,67M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 280,00M $ 280,00M $ 280,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 302,40M $ 302,40M $ 302,40M Исторический максимум: $ 1,1014 $ 1,1014 $ 1,1014 Исторический минимум: $ 0,23305251918481165 $ 0,23305251918481165 $ 0,23305251918481165 Текущая цена: $ 0,3024 $ 0,3024 $ 0,3024 Узнайте больше о цене RedStone (RED)

Токеномика RedStone (RED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RedStone (RED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RED, изучите текущую цену RED!

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