Токеномика RedStone (RED)

Токеномика RedStone (RED)

Откройте для себя ключевую информацию о RedStone (RED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RedStone (RED)

RedStone – самый быстрорастущий модульный оракул, специализирующийся на обеспечении доходности для кредитных рынков, таких как LST и LRT. Он предлагает оптимизированные для работы с газом потоки данных по 50+ сетям и всем ролаппам. Ему доверяют Morpho, Venus, ether.fi и другие.

Официальный сайт:
https://redstone.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de

Токеномика и анализ цен RedStone (RED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedStone (RED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 84,67M
$ 84,67M$ 84,67M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 280,00M
$ 280,00M$ 280,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 302,40M
$ 302,40M$ 302,40M
Исторический максимум:
$ 1,1014
$ 1,1014$ 1,1014
Исторический минимум:
$ 0,23305251918481165
$ 0,23305251918481165$ 0,23305251918481165
Текущая цена:
$ 0,3024
$ 0,3024$ 0,3024

Токеномика RedStone (RED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RedStone (RED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RED, изучите текущую цену RED!

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История цены RedStone (RED)

Анализ истории цены RED помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.